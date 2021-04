Regionale energiecoöperatie Agem op zoek naar nieuwe directeur

REGIO – Na ruim zeven jaar een grote rol gespeeld te hebben in de Achterhoek, draagt Agem-directeur Guus Ydema binnenkort het stokje over. Met het openstellen van een vacature voor een nieuwe directeur gaat Agem dit jaar een nieuwe fase in.

Regionale energiecoöperatie Agem is een van de resultaten uit het programma Achterhoek Agenda 2020 en werd in 2013 opgericht. Agem startte met acht Achterhoekse gemeenten als leden. In 2018 konden ook burgerinitiatieven toetreden als lid. Inmiddels heeft de coöperatie 23 leden: acht gemeenten én vijftien lokale energiecoöperaties.

Vanaf de eerste dag was Guus Ydema betrokken en hij wist Agem op te bouwen tot een organisatie met landelijk aanzien binnen de wereld van de energietransitie en daarmee een mooie ambassadeur voor de Achterhoek. Ydema kijkt met trots terug op de afgelopen jaren: “De energietransitie in de Achterhoek is goed van de grond gekomen, het speelt en leeft bij inwoners en het bedrijfsleven. Met ons team, onze leden en alle partijen met wie we samenwerken, hebben we inmiddels iets fantastisch neergezet. De afgelopen tijd heb ik voor mezelf de balans opgemaakt en mijn plannen voor de toekomst doordacht. Na ruim zeven jaar Agem vind ik het tijd voor nieuwe uitdagingen en heb ik besloten om mijn functie als directeur van Agem beschikbaar te stellen voor een opvolger.”

De Raad van Commissarissen van Agem is Ydema zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de Achterhoekse energietransitie en de onder zijn leiding bereikte resultaten. Het traject om een nieuwe directeur voor Agem te vinden is inmiddels opgestart. Momenteel wordt, in samenspraak met vertegenwoordigers vanuit de coöperatie en het Agem-team, het profiel voor de toekomstige directeur opgesteld. Guus Ydema zal medio mei zijn verantwoordelijkheden overdragen aan Maarten van Oostveen, die zal waarnemen tot er een nieuwe directeur aangesteld is.

Agem ziet de nieuwe fase vol vertrouwen en met positieve energie tegemoet. Woordvoerder Tamara Tijdink: “Natuurlijk zullen wij ‘onze Guus’ erg gaan missen, maar hij heeft een mooie, energieke groep mensen met hart voor de Achterhoek samen weten te brengen. Wij hebben er vertrouwen in dat we een waardige opvolger zullen vinden, die samen met ons hele team de organisatie naar het volgende niveau kan tillen. We groeien door en hebben nog genoeg te doen op weg naar een duurzaam sterke Achterhoek.”