Red de Veluwe blijft in actie tegen opening Lelystad Airport

REGIO – Stichting Red de Veluwe blijft zich verzetten tegen de opening van Lelystad Airport. De stichting is een fundraising gestart om alle juridische kosten te kunnen betalen. Zo is de stichting in beroep gegaan tegen een achteraf verleende natuurvergunning en wordt nu geprotesteerd tegen het maximaal toegestande aantal vliegbewegingen.

Als Lelystad Airport opent, betekent dat dat er zo’n 45.000 vluchten per jaar zullen vertrekken en landen. Daarvan vliegt 80 procent naar het zuiden, over de Veluwe en IJsselvallei. “Elk vliegtuig dat overkomt levert geluidsoverlast op, met name in de ochtend en in de late avond. En elk toestel stoot een veelheid aan schadelijke stoffen uit, die we inademen en de kwaliteit van de natuur aantast”, aldus Red de Veluwe.

De Stichting is ervan overtuigd dat de besluitvorming over de opening niet deugt. “Cijfers kloppen niet, onwelgevallige rapporten worden achtergehouden. En toch doen de regering, sommige politieke partijen en de luchtvaartlobby er alles aan die opening te forceren.” Red de Veluwe concludeert dat de benodigde natuurvergunning voor de uitbreiding van het vliegveld onjuist is verleend. “Minister Schouten heeft vastgesteld dat Lelystad Airport in strijd met de Wet natuurbescherming heeft gehandeld door uit te breiden zonder vegunning. De verhoging van de verkeerstoren, de anleg van de nieuwe verlengde en verbrede start- en landingsbaan, de bouw van de terminal, het parkeerterrein; allemaal illegaal gerealiseerd. Maar toch heeft de minister achteraf nog een natuurvergunning verleend. Wij zijn daartegen in beroep gegaan en deze procedure loopt.”

Een ander strijdpunt is het ontwerpbesluit waarin minister Schouten 10.000 vakantievluchten per jaar toestaat. Dat inmiddels 45.000 vliegbewegingen zijn gelegaliseerd, kan eveneens op verzet rekenen. Red de Veluwe kondigt aan, samen met andere partijen, een zienswijze in te dienen en de stichting maakt zich klaar om in beroep te gaan. “De ministeries trekken zich hoegenaamd niets aan van onze argumenten en die van anderen. Er zit dan weinig anders op dan het instellen van beroep.”

Omdat de Stichting, bestaande uit vrijwilligers, zich bij het indienen van de zienswijze en de juridische procedures laat bijstaan door een advocaat, is financiële steun hard nodig. Daarom doet Red de Veluwe een oproep. “Voor financiering van de acties, zienswijzen en procedures is geld hard nodig, dus elke donatie is welkom.” Wie de acties van de Stichting wel steunen, kan een bijdrage overmaken op NL73 ABNA 0810899167 tnv Stichting Red de Veluwe. “We maken echt een kans de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten te voorkomen als u ons steunt bij de zienswijzen en het verzet tegen die 45.000 vliegbewegingen.”

www.stichtingreddeveluwe.nl