Ravage na kettingbotsing A348

DE STEEG – Op de snelweg A348 bij het Gelderse De Steeg heeft dinsdagochtend 6 april een kettingbotsing plaatsgevonden tussen vijf voertuigen, waaronder een ambulance met daarin een patiënt.

Even voor 5.30 uur gebeurde het ongeluk. De voertuigen kwamen met elkaar in botsing, zeker twee auto’s raakten total loss. De patiënt uit de ambulance is overgeplaatst naar een andere ambulance, waarna deze alsnog naar het ziekenhuis is gebracht. Ook een van de bestuurders raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.Op de IJsselbrug was het vlak na het ongeval behoorlijk glad. Vermoedelijk is dat ook de oorzaak van de kettingbotsing. De snelweg richting Arnhem is een tijd dicht geweest.

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink