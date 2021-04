Ravage bij ongeval in Brummen

BRUMMEN – Op de Zutphensestraat in Brummen heeft woensdagochtend 7 april een ongeval plaatsgevonden, waarbij een auto door een heg is gereden. Ook heeft deze auto een deel van een woning geramd.

De auto kwam vanaf de Zutphen, is toen door onbekende oorzaak van de weg af geraakt, door een heg geschoten, tegen de houten balk van een woning geknald en vervolgens weer teruggekaatst richting de Zutphensestraat. hier kwam de auto in de heg tot stilstand, aldus de politie.

Er is veel schade aan onder andere de struiken en een deel van woning, voornamelijk een houten balk aan de buitenzijde. Daarnaast zijn enkele platen losgekomen. De pui van de woning is op het eerste oog niet beschadigd.

De bestuurder van de auto is per ambulance gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De Zutphensestraat is lange tijd volledig afgesloten voor het verkeer.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink