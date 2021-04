Raad Brummen wil behoud volwaardig ziekenhuis Zutphen

BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat zich inzetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen. De gemeenteraad heeft het college hier middels een motie opdracht toe gegeven in de raadsvergadering van donderdag 15 april. De motie werd ondertekend door alle partijen.

Er wordt onderzoek gedaan naar invulling van de zorg op beide locaties van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. Dit geeft veel onrust in Zutphen en de omliggende gemeenten, omdat afschaling van de zorg in het Zutphense ziekenhuis tot de mogelijkheden behoort.

Zo ook in Brummen, waar de gemeenteraad een signaal wil afgeven naar Gelre Ziekenhuizen. De raad is van mening dat een volwaardig ziekenhuis in Zutphen bijdraagt aan een toegankelijke gezondheidszorg in de regio en dat verlies van een volwaardig ziekenhuis, voorzien van een Intensive Care en Spoed Eisende Hulppost, leidt tot hogere medische risico’s voor patiënten. De raad heeft het college verzocht zich maximaal in te zetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis en hierbij samenwerking te zoeken met de colleges van Burgemeester en Wethouders uit omliggende gemeenten.