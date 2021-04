PvdA buigt zich over armoede en schulden

RHEDEN – Kamerlid Gijs van DIjk en wethouder Gea Hofstede waren de prominente gasten tijdens een online Meet and Greet van de PvdA Rheden op maandag 8 maart. Ruim 30 mensen namen deel aan een online discussie over het onderwerp ‘hoe pak je armoede en schulden de komende kabinetsperiode beter aan’. De deelnemers concludeerden dat landelijk een nieuwe brede aanpak nodig is, maar dat ook met plaatselijk beleid al verschil te maken is.

Het volgend kabinet moet volgens de deelnemers inzetten op vier hoofddoelen in de aanpak van armoede en schulden: het bestaansminimum moet omhoog, minder flexcontracten, een nieuwe participatiewet en een centrale schuldenaanpak. Ook op lokaal niveau werden diverse plannen besproken, zoals het instellen van basisbanen. Wethouder Gea Hofstede zei hierover: “Gemeenten moeten zich inspannen om cliënten te begeleiden naar perspectief. Dat hoeft niet altijd een volledige baan te zijn.” Verschillende deelnemers noemden de instelling van een gemeentelijke participatieraad of het direct starten van een hulptraject zodra mensen hun baan dreigen kwijt te raken.

Fractievoorzitter Marleen Noorland vroeg aandacht voor mensen met een uitkering die soms slachtoffer zijn van wet- en regelgeving die tegen elkaar inwerkt. Ze noemde een Wajonger met twee kinderen die er maand 20 euro meer uitkering kreeg en er vervolgens 70 euro op achteruitging omdat ze door de verhoging de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de rijkstoeslagen voor zorg en huur kwijtraakte. Gea Hofstede pleit voor het invoeren van een hardheidsclausule in de wetgeving om dergelijke situaties te vermijden.