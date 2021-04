Puzzeltocht in de meivakantie

DOESBURG – Scouting Doesburg heeft een puzzeltocht uitgezet door de binnenstad van Doesburg. Iedereen kan deze lopen van 1 tot en met 16 mei. Deelnemers zoeken tien posters met QR-codes in etalages van Doesburgse ondernemers. Ze scannen de code met hun telefoon en bekijken een kort filmpje, plaat je of opdracht om een letter te vinden. Alle tien letters vormen samen een woord. Wie dit woord voor 17 mei doorgeeft via www.scoutingsdoesburg.nl onder het kopje QR-puzzeltocht, maakt kans op een ‘lekkere’ cadeaubon. Hier is ook een uitgebreide uitleg van de puzzeltocht te vinden, evenals een hint naar de ondernemer waar de eerste QR-code te vinden is. Elke poster heeft naar de code ook een hint naar de volgende ondenemer.