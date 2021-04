Provinciale Staten in gesprek met inwoners

REGIO – Leden van de Provinciale Staten van Gelderland gaan op zaterdag 10 april van 9.30 tot 12.30 uur online in gesprek met inwoners over de stand van zaken in Gelderland. Welke kansen liggen er? Welke zorgen zijn er?

Uitgangspunt voor deze bijeenkomst is de kadernota Midterm Review. Deze kadernota wordt 14 april oordeelsvormend besproken, waarna Provinciale Staten er op 28 april een besluit over nemen.

Provinciale Staten organiseren deze bijeenkomst omdat ze inwoners ruim de gelegenheid willen geven te horen wat er speelt in de Gelderse samenleving. De ochtend van 10 april komt dan ook in de plaats van het inspreekrecht van 5 minuten tijdens een oordeelsvormende vergadering op 14 april.

De onderwerpen waarover Provinciale Staten met inwoners van gedachten over wil wisselen zijn: samen voor Gelderland, duurzaamheid, natuur, cultuur, gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland economie en mobiliteit. Iedere inwoner is welkom om mee te doen op 10 april. Aanmelden kan via www.gelderland.nl/Evenementen/Provinciale-Staten-op-weg-naar-2023. Hier is ook meer informatie over de bijeenkomst te vinden.