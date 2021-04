Politie in Velp waarschuwt ouderen voor cybercrime en babbeltrucs

VELP – Politieagenten van het politieteam IJsselwaarden waren dinsdag 6 april op verschillende plaatsen in Velp te vinden om voornamelijk ouderen bewust te maken van de gevaren van cybercrime en babbeltrucs. Met een team van vijf man sterk kwamen zij letterlijk naar de ouderen in Velp toe. Gewapend met folders stapten zij op hen af om het gesprek aan te gaan. “Vooral 70-plussers worden het slachtoffer van deze manier van oplichting, door hier aanwezig te zijn hopen wij een stukje bewustwording te creëren”, vertelde een van de aanwezige agenten. Criminelen kunnen inbreken in een computer, tablet of mobiele telefoon. De methoden hiervan worden volgens de politie steeds geraffineerder. Een methode waarbij een crimineel zich voordoet als een bekende en op die manier geld aftroggelt komt steeds vaker voor.

Foto: Cynthia Vos