Plannen voor jeu de boulesbaan Eerbeek krijgen steeds meer vorm

EERBEEK – De voorbereidingen voor de aanleg van een jeu de boulesbaan in Eerbeek verlopen voorspoedig, meldt initiatiefnemer John van Dijk. Jeu de boulesvereniging Eerbeek i.o. en SWB willen in overleg een wedstrijdbak realiseren op de binnenplaats van het Tjark Riks Centrum aan de Derickxkamp. Deze wordt voorzien van drie professionele banen. Van Dijk hoopt deze zomer te kunnen boulen, gadegeslagen door toeschouwers die het op het, eveneens nog aan te leggen terras, genieten van het mooie spel.

Om dit alles te kunnen realiseren is de vereniging in oprichting nog op zoek naar sponsoren. Daarnaast wordt een subsidie aangevraagd. Ondertussen is de opstartcommissie, bestaande uit vier enthousiastelingen, bezig een verenging op te richten. De commissie wil opstarten met maximaal 50 leden. Leden kunnen zich aanmelden via www.jeudebouleseerbeek.nl. Daar kunnen belangstellenden ook aangeven of zij een bestuursfunctie en/of commissielidmaatschap ambiëren. Er is veel belangstelling voor deelname aan deze sport, dus het advies van de opstartcommissie is: niet te lang wachten met het opgeven. Er wordt voorlopig uitgegaan van een lidmaatschap à 40 euro per persoon per jaar. De invulling van de speeldagen en spelmiddagen is nog in overleg.

Daarnaast wordt er al voorzichtig nagedacht om de opening van de baan in een Frans sfeertje te laten plaatsvinden. Kunstschilders en/of kunstenaars uit Eerbeek en omgeving, die dan hun oeuvre en kunsten willen laten zien, kunnen daarvoor al contact opnemen met John van Dijk, tel. 06 -53316400 of e-mailen naar info@jeudebouleseerbeek.nl.