Papierfabriek Loenen viert 100-jarig bestaan

LOENEN – Op 1 april 2021 vierde de papierfabriek aan de Voorsterweg in Loenen haar 100ste verjaardag. Deze mijlpaal vormde een mooie aanleiding om de rijke geschiedenis te bundelen in een uniek jubileumboek. De uitgave is tijdens een kleinschalige, coronaproof viering uitgereikt aan de medewerker met de meeste dienstjaren.

In de afgelopen eeuw is er heel wat veranderd. De fabriek in Loenen heeft veel medewerkers met langdurige dienstverbanden gekend, evenals verschillende eigenaren en daarnaast grote technische, duurzame ontwikkelingen doorgemaakt. De loyaliteit aan de fabriek is altijd hoog geweest, zowel vanuit de medewerkers als de omgeving. Sinds 2017 is de papierfabriek eigendom van Smart Packaging Solutions, een bedrijfsonderdeel van het gerenommeerde Belgische familiebedrijf VPK Group.

Het verleden van de Loenense papierfabriek is door Frans Beekman, medewerker van Smart Packaging Solutions, gebundeld in een bijzonder jubileumboek. In het rijk geïllustreerde boek over de geschiedenis van de locatie, komen het ontstaan en de ontwikkeling van de fabriek en de sterke verbondenheid met de gemeenschap in Loenen uitgebreid aan de orde.

Tijdens de bescheiden festiviteiten op 1 april heeft samensteller Frans Beekman samen met Plant Manager Kees Emons het eerst exemplaar van het jubileumboek overhandigd aan Harrie ter Hove, de medewerker met het langste dienstverband. Ook alle collega’s mochten een jubileumboek mee naar huis nemen, onder wie ook teamgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt die via werkbedrijf Lucrato bij de papierfabriek werken.

Vanwege corona is de viering kleinschalig, maar Smart Packaging Solutions wil op 2 april 2022 groots uitpakken. Dan staat de viering van het 100-jarig bestaan nogmaals op de planning, maar dan met een uitgebreid dag- en avondprogramma.

Het jubileum is voor Smart Packaging Solutions het uitgelezen moment om met trots terug te blikken op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren én stappen naar de toekomst te zetten. Zo wordt binnenkort ook de handtekening gezet voor de bouw van een nieuw vellenmagazijn in Loenen. Het project wordt uitgevoerd door lokale ondernemers. Smart Packaging Solutions hecht grote waarde aan investeren in de gemeenschap, voor een duurzame toekomst van de regio.

Foto: Harrie ter Hove, medewerker met de meeste dienstjaren, krijgt hier het eerste exemplaar uitgereikt door Plant Manager Kees Emons