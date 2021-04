Pannenkoekentoernooi bij Sportclub Brummen

BRUMMEN – De activiteitencommissie van Sportclub Brummen houdt op zaterdag 24 april een pannenkoekentoernooi voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar. Het is een evenement in toernooivorm van 4 tegen 4 en vindt plaats op sportpark De Hazenberg. Zowel leden als niet-leden van Sportclub Brummen zijn van harte welkom. Alle deelnemers krijgen na afloop een heerlijke pannenkoek, gebakken door de Reuvershoeve. De kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 6 jaar spelen van 10.00 tot 11.00 uur en van 7 tot en met 12 jaar van 10.00 tot 13.00 uur. Aanmelden kan via WhatsApp. tel. 06-52727439.