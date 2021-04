Pannenkoekentoernooi bij Sportclub Brummen

BRUMMEN – Zaterdagochtend 24 april werd bij Sportclub Brummen een pannenkoekentoernooi gehouden. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kwamen samen op sportpark De Hazenberg. Zowel leden als niet-leden van de voetbalvereniging namen deel en dit betekende dat er een kleine 100 kinderen aanwezig waren. Er werd gespeeld in wedstrijden van 4 tegen 4. Ook konden de kinderen penaltyschieten en puntenschieten. Aan het eind van het toernooi kwam er in de categorieën één winnaar uit de bus die een pannenkoekenbon verdiende. Alle deelnemers konden na afloop genieten van heerlijke pannenkoeken, die waren bereid en gesponsord door pannenkoekenhuis de Reuvershoeve uit Brummen. Per leeftijdsgroep kon men aanschuiven aan de lange gedekte tafel, die stond opgesteld onder de onlangs gerealiseerde overkapping voor de kantine.

Foto: Han Uenk