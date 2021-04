Paasboodschap van de Raad van Kerken Veluwezoom

Bij de Ontmoetingskerk in Dieren, waar ik predikant ben, hangt sinds vorig jaar Pasen een vlag met daarop de woorden ‘Houd moed. Heb lief.’ Deze woorden komen uit een gedicht van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze. De vlag hangt bij tal van kerken in ons land. De woorden geven kernachtig weer wat belangrijk is in deze tijd van corona: moed houden en liefhebben, dat wil zeggen rekening houden met elkaar. Voor beide geldt dat het soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Nu de pandemie al meer dan een jaar duurt valt het niet altijd mee om moed te houden en om rekening te houden met anderen.

Deze dagen vieren Christenen over de hele wereld Pasen. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. Jezus bewandelde de weg van de liefde. Dat riep weerstand op en hij werd ter dood gebracht. Maar na 3 dagen stond hij op uit de dood. Met Pasen vieren we dat de liefde sterker is dan de dood en sterker is dan alle kwaad. Dat geeft mij hoop dat we ook het Coronavirus uiteindelijk te boven zullen komen. Houd moed. Heb lief.

Helaas kunnen wij u niet uitnodigen om Pasen te komen vieren in een van onze kerken. Wel zijn de meeste diensten met beeld en geluid te volgen via de website www.kerkdienstgemist.nl of via de site van onze kerken.

Zie ook www.rvk-veluwezoom.nl.

Namens de Raad van Kerken Veluwezoom

ds. Kees Bochanen, predikant Ontmoetingskerk Dieren