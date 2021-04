Overstekende das veroorzaakt ongeluk

TONDEN – Een overstekende das veroorzaakte woensdag 7 april rond 00.20 uur een ongeluk in Tonden. Een vrouw reed in haar personenauto over de Hoevesteeg toen het dier de weg op kwam. De bestuurster probeerde uit te wijken, raakte in de slip, sloeg over de kop en belandde in de naastgelegen droge sloot. Ze raakte niet gewond, maar de auto moest worden afgesleept. Met de das liep het minder goed af. Ondanks de uitwijkmanoeuvre raakte de auto het dier, dat het ongeluk niet overleefde.