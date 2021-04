Oranjevereniging Eerbeek organiseert alternatieve Koningsdag

EERBEEK – Oranjevereniging Eerbeek komt dit jaar met een alternatief programma voor Koningsdag. Zowel volwassenen als kinderen kunnen, volledig coronaproof, deelnemen aan verschillende activiteiten.

Zo is er de jaarlijkse fietstocht, die in een aangepaste versie, gewoon door kan gaan. Dit jaar zijn er maar liefst twee verschillende routes, meldt de Oranjevereniging. Ook de kleedjesmarkt blijft onderdeel van deze feestelijke dag. De kleedjes liggen nu alleen niet bij elkaar, maar bij de mensen thuis op de stoep of op de optie. Ook de stoepkrijt-wedstrijd wordt thuis op de stoep of oprit gehouden. De organisatie zorgt voor het krijt, zodat de kinderen hun creatieve ei nog steeds lekker kwijt kunnen.

De dag wordt om 10.00 uur geopend als burgemeester Alex van Hedel op het terrein van de Beekwal de vlag hijst. De jeugd van muziekvereniging Eendracht brengt hierbij het Wilhelmus ten gehore.