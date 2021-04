Oranjespeurtocht door Velp als alternatief voor Koningsdag

VELP – Omdat Koningsdag ook dit jaar weer in huiselijke kring gevierd dient te worden, heeft Velp voor Oranje een alternatieve activiteit opgezet. De oranjevereniging heeft een wandeling uitgezet, waarmee jong en oud in de meivakantie langs alle ‘koninklijke’ plekken in Velp kan wandelen.

De route is opgezet langs alle locaties in Velp die zijn verbonden met de Oranjes. En dat zijn er nogal wat. Denk aan koningslindes, straatnaambordjes en gedenkstenen. Deze zijn het afgelopen jaar gedocumenteerd, gefotografeerd en beschreven voor Anita Matser en Nelleke van Boer – Pinxter van de Comissie Oranjes in Velp en nu verbonden door een mooie route. Deelnemers kunnen onderweg vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren. “Het is een mooie, afwisselende route geworden, die interessant is voor jong en oud”, vertelt voorzitter Gety Hengeveld van Velp voor Oranje. “Je kunt hem ook in stukjes lopen of met de fiets afleggen.” Wie in de meivakantie (voor 10 mei) de antwoorden van de opdrachten doorstuurt, maakt zelfs nog kans op een leuke prijs. Na de vakantie blijft de route gratis voor iedereen beschikbaar.

Aan Kinderburgemeester Annemijn van der Wagen en Jeugdprins van de Narrenkap Yari Flipse de eer om de eerste opdracht uit te voeren en daarmee de wandeling officieel ‘te openen’. Hoewel zij het afgelopen jaar minder officiële gelegenheden hadden dan zij hadden gehoopt, deden ze dit prima. Kinderburgemeester Annemijn wenste iedereen vooral veel plezier met het lopen van de route.

De Oranje Puzzeltocht is te vinden op de folders die zijn verspreid op alle Velpse en Rozendaalse basisscholen en kinderdagverblijven. Het makkelijkst is het om hem te wandelen met de Storytrails-app, te vinden in de AppStore en PlayStore. Op de folder staat een QR-code die direct linkt naar de app.

Foto: Linda Peppelman