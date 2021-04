Oranjegebak op Koningsdag in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op Koningsdag is het doorgaans stil in Laag-Soeren. De gebruikelijke Oranjefeesten worden op een latere datum gehouden en veel Soerenaren bezoeken festiviteiten elders. Dit jaar was het door alle coronamaatregelen overal minder. Daarom besloten Ellen en Stef Schut van De Harmonie te zorgen voor oranjegebak. Iedereen die dat wilde, kon bij het uitgiftepunt koffie of chocolade halen met zo’n heerlijke versnapering. Uiteraard was het terras gesloten, maar er waren mobiele tafels beschikbaar, zodat iedereen zelf een plekje in het zonnetje kon zoeken. ’s Morgens begon het rustig aan te lopen. Naarmate de dag vorderde wisten ook passanten deze attractie te vinden en te waarderen. Daarmee ontstond een gezellige sfeer rondom De Harmonie. Hiermee werd nog maar eens onderstreept dat met een beetje inventiviteit toch een mooie invulling van Koningsdag goed mogelijk was, en geheel volgens de geldende coronamaatregelen.