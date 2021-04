Oranjefestival voor pupillen bij vv Oeken

BRUMMEN – Voetbalvereniging Oeken uit Brummen (Broek) houdt op zaterdag 24 april tussen 10.00 en 14.00 uur een uniek Oranjefestival op sportpark de Overkant. Jongens en meisjes kunnen deze dag de vereniging leren kennen en ontdekken of voetbal een leuke sport voor hen is.

vv Oeken werkt in de organisatie van dit gratis Oranjefestival samen met de KNVB, de Nederlandse voetbalbond. Deze activiteit is ontwikkeld om verenigingen rondom het het komende EURO2020 te ondersteunen bij het werven van nieuwe leden voor de jongste jeugd. De verenigingen ontvangen hierin allerlei hulpmiddelen, waaronder speciale Oranje-hesjes en een uitgewerkt draaiboek van het Oranjefestival.

De spelers van Oranje en speelsters van de OranjeLeeuwinnen ondersteunen deze festivals, ook zij zijn namelijk ooit begonnen als jong meisje of jongen bij één van de lokale amateurverenigingen. Zij erkennen het belang van veel sporten en bewegen op jonge leeftijd en stimuleren dat veel jonge kinderen gaan voetballen bij een vereniging. Hun voetbaldroom is immers ook ooit op deze manier gestart.

Kinderen die mee willen doen met het Oranjefstival kunnen zich aanmelden via www.knvb.nl/alsoranje. De bevestiging komt via vv Oeken in de vorm van een e-mail met meer informatie over het festival. Wie vragen heeft kan contact opnemen via info@oeken.nl.

www.oeken.nl