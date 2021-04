Opleiding UEFA C bij vv Dieren

DIEREN – vv Dieren probeert regelmatig eigen talentvolle trainers een UEFA-C opleiding aan te bieden bij de KNVB Academy. Het doel is simpel: enerzijds de ontwikkeling van de trainer zelf en anderzijds daardoor de ontwikkeling van de eigen spelers. Beiden komen op hierdoor op een hoger niveau.

Stephan Hennink is dit seizoen aan de beurt. Stephan traint al een tijdje vv Dieren JO17-1, dat uitkomt in de hoofdklasse. Door de coronaperikelen kon Stephan pas begin dit jaar starten met deze opleiding. Recent heeft hij zijn eerste examenonderdeel afgerond. De opdracht was het organiseren van een 4 tegen 4-toernooi met een individuele winnaar. Het toernooi werd gespeeld door de JO17-1 en JO15-1. Glorieuze winnaar werd Lars Koenders, maar het meest belangrijke was toch dat Stephan dit onderdeel met een beoordeling ‘goed’ wist af te sluiten.

Stephan gaat zich nu opmaken voor het opleidingsgedeelte. Deze bestaat uit negentien bijeenkomsten van ongeveer drie uur, die plaatsvinden bij verschillende clubs. Daarnaast doorloopt hij het ervaringsgedeelte. Hiervoor loopt hij stage bij het eerste elftal van vv Dieren en krijgt hij begeleiding van Harry Rutgers en Bram Wijnands.

Ook Linsey Regelink, Sander Braaksma en Leron van de Rhee van vv Dieren JO13-1 gaan de UEFA-C opleiding volgen. Voetballers die ook interesse heben om trainingen te geven bij vv Dieren en wellicht aansluitend de UEFA-C opleiding te volgen, kunnen contact opnemen via voetbalzaken@vvdieren.nl