Openluchtzwembad de Hangmat in Rheden vanaf 10 april geopend

RHEDEN – Openluchtzwembad de Hangmat in Rheden opent op zaterdag 10 april hun deuren, hoewel nog wel beperkt. Volwassen bezoekers zijn welkom voor banenzwemmen, jongeren tot en met 17 jaar kunnen op woensdagmiddag terecht voor recreatief zwemmen.

Voor het banenzwemmen is online reserveren verplicht. Zwemmers reserveren een blok van 60 minuten, waarin 45 minuten mag worden gezwommen, daarna wordt er 15 minuten ingepland om te kunnen wisselen. Kinderen tot en met 17 jaar, in bezit van zwemdiploma A, zijn op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur welkom om recreatief te zwemmen. Volwassenen zijn nog niet welkom voor recreatief zwemmen. De kleedkamers zijn geopend, douches en kluisjes zijn gesloten.

Een los toegangsbewijs, 12-badenkaart en een seizoenabonnement zijn online te koop op www.sportbedrijfrheden.nl. Na aanschaf van een toegangsbewijs is reserveren alsnog verplicht. Voor recreatief zwemmen op woensdagmiddag is reserveren niet verplicht. Vanaf 10 april is het tijdens openingstijden mogelijk aan de kassa een gezinsabonnement te kopen. De voorverkoop loopt tot en met 30 april.

www.sportbedrijfrheden.nl