Opening ’t Volmolenhofje in Eerbeek live te volgen

EERBEEK – Zaterdag 17 april om 11.00 uur opent Noël Alberts samen met Marco de Wilde (directeur Veluwonen) ’t Volmolenhofje in Eerbeek. Noël is leerling van basisschool De Enk en heeft de naam van deze tuin bedacht. ’t Volmolenhofje is de nieuwe belevingstuin in het hartje van de nieuwgebouwde wijk Eerbeekse Enk. De opening live te volgen op www.veluwonen.nl.

De wijk de Eerbeekse Enk is afgelopen jaren voor een groot deel vernieuwd. Als afsluiting van het nieuwbouwproject wordt deze tuin aangelegd. Bewoners van de wijk hebben ervoor gekozen om deze tuin aan te leggen met het verjaardagsgeld van Veluwonen. Het geld kreeg Veluwonen voor haar 100-jarig bestaan.

In de tuin is een speelplaats waar kinderen actief aan de slag kunnen. Er is ook een monumentje te vinden, gemaakt van sloopmateriaal uit de oude, afgebroken huizen en natuurlijk picknicktafels en een fijn bankje. Ook een insectenhotel, zwerfkeien en wilde bloementuin ontbreken niet. De tuin is van en voor bewoners en de Stichting ’t Volmolenhofje zorgt voor beheer en onderhoud.

Heel veel mensen hebben gratis hun tijd, energie, kennis en materiaal ingezet om deze tuin te verwezenlijken.

Foto van v.l.n.r.: Arlin Wernicke (Veluwonen), Hans Berends, Ria Absen en Frank Claassen (Stichting ’t Volmolenhofje) en Arie Rijneveld (Gebr. Rijneveld)