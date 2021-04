Open Coffee in Velp

VELP – Al 11 jaar spant Open Coffee Velp zich in om zzp’ers, starters, freelancers en ondernemers met elkaar in contact te brengen door het organiseren van laagdrempelige netwerkbijeenkomsten. Vanaf september 2014 tot en met maart 2020 waren zij maandelijks te gast in Hotel de Roskam in Rheden. Door corona sloot het hotel haar deuren, maar gelukkig werd er een nieuwe plek gevonden bij Me and Mrs P aan de Wilhelminastraat in Velp.

Helaas konden de bijeenkomsten vanwege corona na een tijdje niet meer fysiek plaatsvinden. Een van de bezoekers nam begin 2021 het voortouw om de technische kant van de organisatie van online bijeenkomsten op zich te nemen. En deze online bijeenkomsten voorzien in een behoefte.

Elke vierde donderdag van de maand kunnen ondernemers (groot en klein) elkaar tussen 9.00 en 11.00 uur online ontmoeten in het Open Coffee Velp Grand Café. En omdat er ook behoefte bleek te zijn aan een avondbijeenkomst is Open Coffee Velp Grand Café Soirée elke tweede dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur ook online. Aanmelden kan via ocvelp@gmail.com.