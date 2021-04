Opbrengst Hongerpotjes

BRUMMEN – De actie Hongerpot heeft in het eerste kwartaal weer een mooi bedrag opgeleverd. In totaal is er 2952,57 euro ingezameld voor de voedingsprojecten in India, Tanzania en Armenië. Vanuit Ranchi in India schrijft George Kerketta dat hij twee weken met een Covid-infectie in het ziekenhuis heeft gelegen. Inmiddels zijn de scholen, een jaar na sluiting, gelukkig weer geopend. De distributie van voedingsmiddelen gaat voorlopig door. Dankzij de Hongerpot hoeven de schoolkinderen en hun ouders in deze moeilijke, onzekere tijd geen honger te lijden.

www.hongerpot.nl