REGIO – Van maart tot en met mei gaan Rijnbrink, de Gelderse bibliotheken en Erfgoed Gelderland samen op zoek naar Gelderse oorlogsverhalen onder de noemer ‘WO2-verhaal gezocht’. Als vervolg op de tournee van de WO2-cafés in 2020 is het nu mogelijk om online bijzondere of persoonlijke verhalen te delen. Mensen die een bijzonder oorlogsverhaal, documenten, beeldmateriaal en/of objecten over de Tweede Wereldoorlog in Gelderland willen delen, kunnen dit online doen via de website van MijnGelderland: mijngelderland.nl/insturen/gelderse-oorlogsverhalen. De ingezonden verhalen worden verzameld op het cultuurhistorische platform mijnGelderland van Erfgoed Gelderland. Naast de verzameling van verhalen op mijnGelderland staat er een talkshow op de planning aan het eind van de inzameling. Hierin zullen enkele verhalen en objecten door experts worden besproken. Tijdens de inzamelingsperiode gaat razende reporter Bas Steman op zoek naar bijzondere verhalen.