Op weg naar harmonie, de bestuurlijke dilemma’s van Dorus Klomberg

RHEDEN – Enerzijds moet hij voor de gemeente manieren vinden om aan de klimaatdoelstellingen bij te dragen en anderzijds bij de bevolking voldoende draagvlak creëren voor de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Toch blijft het optimisme van wethouder Dorus Klomberg overheersen en hoopt hij harmonie te vinden tussen zijn missie als klimaatwethouder en de wensen van de Rhedenaren. Hij vertelt over de bestuurlijke dilemma’s die hem de afgelopen maanden heel wat hoofdbrekens hebben bezorgd.

“Dat het de afgelopen maanden niet makkelijk was, is een feit”, vertelt wethouder Dorus Klomberg (D66). Het opstellen van de Regionale Energie Strategie zorgde voor veel reacties. Met name het aanwijzen van het buitengebied van Spankeren en de Velperwaarden als zoekgebied voor het opwekken van wind- en zonne-energie leidde tot veel protest. “Ik heb ontzettend veel mailtjes gekregen van bezorgde burgers,” aldus de wethouder.

Klomberg kan zich wel heel goed voorstellen dat de discussie over windmolens, zoals bijvoorbeeld aan de Broekdijk in Spankeren, voor onrust zorgt. “Mensen zijn bewogen met hun omgeving en daar heb ik veel begrip voor. Helemaal als zij vrezen dat hun gezondheid in gevaar komt.”

Wel vindt de wethouder het jammer dat de discussie alleen maar lijkt te gaan over het wel of niet plaatsen van windmolens. “Wat we nu vooral horen is geluid van mensen die niet willen dat er windmolens komen. Maar zover zijn we nog niet. Als gemeente zijn we nu bezig met het opstellen van beleidskaders. Die zijn er beperkt en dat houdt in dat er onvoldoende regelgeving was.

Als er een aanvraag komt voor het plaatsen van een windmolen, kunnen wij die nergens aan toetsen. Het opstellen van de richtlijnen geeft juist een stukje bescherming voor de inwoners van de gemeente Rheden.”

Communicatie

Klomberg krijgt vaak commentaar over de communicatie naar de burgers die tekort zou schieten. Hij heeft begrip voor de kritiek, maar vindt deze niet altijd terecht. “Er zijn natuurlijk altijd dingen die anders hadden gekund. Toch vind ik dat we een goed traject hebben ingezet. We hebben geprobeerd de mensen te betrekken en bewustheid te creëren. We hebben veel tijd gestoken in 1-op-1-gesprekken. Als mensen voor het eerst slecht nieuws horen voelen ze zich overvallen en daar hebben we zeker begrip voor.”

De wethouder blijft manieren zoeken om met de Rhedenaren in gesprek te blijven over het onderwerp. “Wijkplatform DiNO in Dieren kwam bijvoorbeeld met het idee van een burgerberaad , dat vind ik een erg goede mogelijkheid die ik zeker aan de raad wil voorleggen.”

Enquête

Een andere manier om de mening van de Rhedenaren te peilen was een enquête via Rheden Spreekt. Hierin werden inwoners gevraagd om hun mening te geven over de opwek van duurzame energie in de gemeente Rheden. Veel ondervraagden waren boos: ze konden wat zeggen over de hoogte en locatie van windmolens, maar niet over of deze er moeten komen. “Mensen kregen het gevoel dat ze in een fuik werden geduwd, maar dat was zeker niet de opzet”, verklaart wethouder Klomberg. “We wilden graag weten waar de voorkeur van onze inwoners ligt en hadden bewust ruimte voor opmerkingen opengelaten.”

En van die mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt, zo’n 30 tot 40 procent van de ondervraagden heeft een opmerking achtergelaten. “Die lezen we allemaal”, verzekert Klomberg, die de uitkomst van de enquête ondanks alle kritiek erg waardevol vindt. “Het geeft aan dat het onderwerp erg leeft en de uitslag geeft een meer evenredig beeld van wat Rhedenaren vinden. De e-mails die ik ontvang en de ingezonden brieven in Regiobode zijn vooral afkomstig van mensen die tegen windmolens zijn. Via Rheden Spreekt reageren ook mensen die positief staan tegenover de verduurzamingsplannen en horen we ook een ander geluid.”

Zonne-energie

Uit de enquête kwam overigens ook naar voren dat veel inwoners van Rheden eerst willen inzetten op energiebesparing en zonnepanelen op daken. Zeker belangrijk, vindt Klomberg, maar helaas niet voldoende. “In de berekeningen is al rekening gehouden met het leggen van panelen op daken en met een forse energiebesparing. Ondanks die maatregelen is er nog veel meer nodig om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.”

Aan de andere kant ziet Klomberg wel mogelijkheden op het gebied van zonne-energie, naast het leggen van zonnepanelen op daken. “We hebben het veel over windmolens, maar het energiebeleid gaat ook over zonnevelden. Kleinschalige zonnevelden zouden bijvoorbeeld goed bij de gemeente Rheden kunnen passen. Dat is echt iets waar wij ons als gemeente mee kunnen onderscheiden.” De wethouder hoopt dan ook dat meer grondeigenaren hier aan mee willen werken. “Zonne-energie sneeuwt een beetje onder, maar daar liggen absoluut nog mooie kansen.”

Ondanks de uitdagingen waar hij als wethouder mee te maken krijgt is hij optimistisch over de toekomst. “Ik hoop dat wij over een paar jaar het maximaal haalbare aan de klimaatdoelstellingen kunnen bijdragen, met een zo groot mogelijk draagvlak. Ik zou graag willen kijken naar wat er wèl kan en daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de burgers. Uiteindelijk moeten we het samen doen.”