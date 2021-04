Op pad in onbekend gebied met IVN Routes app

REGIO – Wie de drukke Posbank wil vermijden, maar zelf nog geen andere routes op de Veluwezoom kent, kan gebruikmaken van de app IVN Routes. Hiermee neemt de wandelaar of fietser een gids mee op de smartphone, die de weg wijst naar een aantal minder bekende gebieden in de buurt. “Je ziet tijdens de wandeling waar je bent en krijgt interessante informatie”, aldus IVN Oost-Veluwezoom.

De IVN Routes app is gratis te downloaden, ook het downloaden van routes is gratis. Overigens zijn ook routes in andere gebieden te downloaden. De komende maanden komen er steeds meer routes bij.

Foto: Jaap Vette

www.ivnoostveluwezoom.nl