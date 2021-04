Ook op Koningsdag winkelen in Velp

VELP – Een groot aantal van de winkels in het centrum van Velp is op Koningsdag open. Ondanks dat er geen Koningsdag-festiviteiten zijn, is veilig winkelen in Velp op 27 april wel mogelijk.

Gewoonlijk wordt het centrum van Velp op de verjaardag van de koning druk bezocht vanwege de Koningsdagmarkt en de braderie. Dit jaar wordt het een normale dag met normale winkeltijden. Meer dan 40 winkeliers maken winkelen mogelijk, maar uiteraard wel op afspraak. Via de websites (onder andere www.veelzijdigvelp.nl) of Facebookpagina’s kunnen er bij de deelnemende winkels vooraf afspraken worden gemaakt. Ook is er een speciale app, winkelenopafspraak.nu, waar een afspraak kan worden gemaakt.

Veelzijdig Velp zorgt ervoor dat winkelen en boodschappen doen in het centrum extra sfeervol wordt. Op Koningsdag wordt het centrum niet alleen versierd met vlaggen maar deelt het promotieteam op veilige afstand ook allerlei lekkere dingen uit.