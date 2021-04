Online yoga tijdens lockdown

DIEREN – Yoga met Mirjam biedt de mogelijkheid om in te stappen op een-tot-de-lockdown-wordt-beëindigd-abonnement. Er zijn vier live online yogalessen per week. De lessen zijn in kleine groepen waarbij de oefeningen worden afgestemd op de individuele deelnemers. Als de sportscholen weer opengaan, worden de lessen ook weer live in de zaal aangeboden. Ook kan men blijven deelnemen via Zoom. Meer informatie is te vinden op de website of bel of app Mirjam Broekhoff, tel. 06-44812696.

www.yogametmirjam.nl