Online Studiekeuzetest en open dag Van Hall Larenstein

VELP – Voor wie zich wil inschrijven voor een hbo-studie, verzorgt Hogeschool Van Hall Larenstein zaterdag 24 april een online open dag. Tussen 12.00 en 15.30 uur zitten studenten en docenten klaar in de live chat om persoonlijk vragen te beantwoorden. Daarnaast kunnen aankomend studenten allerlei filmpjes bekijken, presentaties bijwonen en een virtuele tour maken door de schoolgebouwen van Velp en Leeuwarden.

Nieuw is de studiekeuzetest: hiermee kan iedereen er in vier minuten achter komen welke van de vele opleidingen van Hogeschool Van Hall Larenstein het best past bij zijn of haar interesses en talenten. Het persoonlijke resultaat van de studiekeuzetest helpt om gefocust de open dag te bezoeken. Ook wie een opleiding in deeltijd zoekt, kan zich volop oriënteren tijdens de online open dag. Er is zaterdag alle aandacht voor praktische zaken als inschrijving, toelating en studiebegeleiding. Ook ouders of partners van nieuwe studenten zijn online van harte welkom.

Wie zich aanmeldt via de website, ontvangt een link naar de online open dag en kan uitgebreid gaan rondkijken. Inschrijven voor een opleiding bij Hogeschool Van Hall Larenstein is ook nog mogelijk na 1 mei. De hogeschool in Leeuwarden en Velp biedt hbo-opleidingen aan op het gebied van dier, voeding, water, de groene leefomgeving en business. Naast vierjarige bacheloropleidingen zijn er ook opleidingen in deeltijd, masters en tweejarige associate degrees.