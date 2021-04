BRUMMEN – Donderdag 29 april van 19.00 tot 21.30 uur houdt stichting Sportkompas een online sportcafé met als thema ‘Blijf je club trouw’. In deze online sessie leren deelnemers met een andere blik te kijken naar kansen om leden te binden en te behouden in en na corona-tijd. De sessie wordt begeleid door Start2Create.

Opgeven kan bij de verenigingsondersteuner Jacco Peelen door een mail te sturen naar jacco@stichtingsportkompas.nl. Eenieder die affiniteit heeft met sport en bewegen en betrokken is bij een sportaanbieder of sportvereniging in de gemeente Brummen is van harte welkom.