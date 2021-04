Online paasmaaltijd en viering voor kinderen

BRUMMEN – De kerken en basisscholen in Brummen hebben samen een online paasmaaltijd opgezet. Ook is er een online viering met het thema ‘Een vogel zingt!’

In voorgaande jaren werd er, op de zaterdagavond voorafgaand aan paaszondag, een oecumenische paasmaaltijd voor kinderen gevierd in de Pancratiuskerk. Hierbij kwamen veel kinderen van verschillende scholen en kerken bij elkaar om samen het paasfeest in te luiden en gezellig samen te eten.

Dit wordt nu online gedaan. De kinderen eten thuis, met hun gezinsleden en kunnen meedoen aan de speciale viering. Er wordt een mooi verhaal verteld en er zijn liederen te beluisteren die in de kerk door kinderen zijn voorgespeeld. Sommige liedjes zijn via YouTube te horen.

In het kader van het thema ‘Een vogel zingt!’ is vogelaar Norbert Lucassen bereid gevonden iets te vertellen over zijn grote passie: het bestuderen en beluisteren van vogels. Er is een interview met hem opgenomen op de Empese en Tondense heide, temidden van de vogels en de natuur.

De viering is te downloaden en beluisteren op kerkwebbrummen.nl. Hier zijn ook het interview met Norbert Lucassen en foto’s en filmpjes van de voorbereidingen op het paasfeest terug te vinden.