Online Paasfeestje met Messy Church

DIEREN – Zaterdagmiddag 3 april is er vanaf 16.30 uur weer een Messy Church in Dieren, waarin kinderen en hun familie het verhaal van Pasen op een interactieve manier kunnen beleven. Centraal staat de vraag waar Pasen nu eigenlijk over gaat: eieren, de paashaas, de Palmpasenstok of toch iets anders? Dit feestje is vooral gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun (groot)ouders en kan vanuit eigen huis online worden gevierd. Meer informatie is te vinden op www.pkndieren.nl/messychurch of www.facebook.com/messychurchdiereneo.