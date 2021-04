Online Masterclass Duurzaam Ondernemen

BRONCKHORST – Achterhoek Onderneemt Duurzaam biedt ondernemers op donderdag 22 april tussen 16.00 en 17.30 uur een online masterclass aan. Deze is bedoeld voor mensen die duurzaam willen ondernemen, maar niet zo goed weten hoe ze dit het best kunnen aanpakken. De masterclass biedt in anderhalf uur concrete handvatten en ideeën en geeft inzicht in wat klanten en de maatschappij van ondernemers verwachten. Deelnemers krijgen daarnaast inzicht in wat zij kunnen doen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en hoe zij geld kunnen verdienen door van waarde te zijn voor de maatschappij. De masterclass is bedoeld voor alle bedrijven uit de Achterhoek die graag willen weten wat duurzaam ondernemen voor hen kan betekenen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.