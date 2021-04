Online lezing over verbindende communicatie

DIEREN – Hester Macrander verzorgt zondagavond 18 april een interactieve online lezing, getiteld ‘Verbindende communicatie is zo veel meer dan communicatie’. Dit doet zij op uitnodiging van de werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Dieren en omstreken.

Het wordt een dynamische lezing met mogelijkheid tot uitwisseling en ontmoeting. Hester Macrander spreekt over hoe ‘geweldloze communicatie’ of ‘verbindende communicatie’ kan inspireren. Dit model is in de vorige eeuw ontwikkeld door psycholoog Marshall Rosenberg. Een belangrijke uitspraak van hem is: ‘Ieder negatief oordeel is een signaal van een onvervulde behoefte.’ Dit leert door ‘lelijk’ gedrag heen te kijken, naar de mens erachter. Op behoeftenniveau ontstaat altijd verbinding: daar waar we elkaar in ons wezen als mens ontmoeten.

Hester Macrander is gecertificeerd trainer in deze materie en neemt het publiek online mee in een interactieve en onderhoudende lezing over wat het is, hoe het werkt en wat je ermee kunt.

De lezing duurt van 19.30 tot 21.15 uur en vindt plaats via Zoom. Deelname is gratis, wel is er een mogelijkheid een vrijwillige gift over te maken. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 april door een e-mail te sturen naar werkgroepgmdieren@gmail.com. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link en handleiding toegestuurd. Wie geen ervaring heeft met Zoom, kan dit aangeven in de mail en krijgt dan vooraf even gelegenheid om te oefenen.