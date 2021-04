Onderzoek naar bestuurskracht

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen laat de komende maanden een bestuurskrachtonderzoek uitvoeren. Dit om beter zicht te krijgen op de vraag wat de gemeente nodig heeft om uitvoering te geven aan de reguliere (wettelijke) taken en, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan de strategische opgaven en ruimtelijke ontwikkelingen. In het bijzonder wordt de unieke opgave die er ligt met de papierindustrie onderzocht.

Door de uitkomsten van het onderzoek krijgt de gemeente beter inzichtelijk op welke terreinen verbeteringen mogelijk en nodig zijn en binnen welke termijn deze verbeteringen zijn door te voeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Berenschot.

Het onderzoek past in het streven om Brummen robuuster te maken. Onder de noemer Brummen Robuust werkt de gemeente samen met de provincie aan het verstevigen van de financiën, het versterken van de bestuurskracht en aan de opgave in Eerbeek.