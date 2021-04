OBS De Dalk in Klarenbeek sluit na 190 jaar de deuren

KLARENBEEK – De openbare basisschool De Dalk, gelegen op de grens van de gemeente Apeldoorn en Voorst in Klarenbeek, gaat dicht. Na een lang bestaan van 190 jaar moet de school wegens een tekort aan leerlingen de deuren sluiten. Op dinsdag 30 maart kregen de ouders te horen dat het schoolbestuur geen mogelijkheden meer ziet de school nog langer open te houden.

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op De Dalk geleidelijk gedaald en voor schooljaar 2021/2022 zou de school nog 38 leerlingen hebben, verdeeld over 8 groepen. Het te lage leerlingaantal en het ontbreken van perspectief maakt dat Leerplein055, de stichting voor openbaar (basis)onderwijs in de gemeente Apeldoorn, heeft besloten per 1 augustus 2021 De Dalk per 1 augustus 2022 te sluiten.

De sluiting van De Dalk vindt gefaseerd plaats. Nieuwe leerlingen kunnen niet meer aangemeld worden. De leerlingen van de huidige groep 7 hoeven in dat geval niet meer van basisschool te wisselen en Leerplein055 wil de leerlingen van groep 5 t/m 8 nog een afsluitend schooljaar op De Dalk bieden; een schooljaar zonder periodes van lockdown, thuisonderwijs en andere coronamaatregelen. De huidige groep 8-leerlingen gaan na dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs.

Ondanks de coronamaatregelen heeft Leerplein055 ervoor gekozen om ouders ‘live’ op de hoogte te brengen. De 28 gezinnen werden uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij de ouders in drie kleinere groepen in de gymzaal bij de school zijn ontvangen. Het team was hier ook bij aanwezig, evenals een afvaardiging van de MR. Ouders hebben het nieuws zelf aan hun kinderen verteld. De volgende dag hebben de leerlingen met hun eigen leerkracht gepraat over het nieuws dat hun school dicht gaat.

De gezinnen met kinderen op De Dalk wonen verspreid binnen en buiten de dorpsgrenzen van Klarenbeek. In Klarenbeek blijft basisonderwijs behouden door de basisschool De Kopermolen (onderdeel van stichting SKBG). Openbaar basisonderwijs is mogelijk in de dorpen Oosterhuizen, Loenen en Beekbergen en uiteraard zijn er voor ouders verschillende mogelijkheden in of buiten de gemeente Apeldoorn.

In 1831 werd deze school gebouwd aan de weg Arnhem-Deventer. Het was de eerste openbare school in het Achterveld. De school kreeg geen naam, maar werd aangeduid met school No. 7. Dit was de volgorde van scholen die in de gemeente Apeldoorn werden gebouwd. De school werd in 1859 uitgebreid en in 1862 al vervangen door een nieuwe. Daarna nogmaals uitbreidingen. In 1913 werd de school volledig herbouwd. De school was gelegen in de gemeente Apeldoorn, maar er kwam een hoofdonderwijzerswoning in de gemeente Voorst.

Foto: Martien Kobussen

Foto: De aloude naamgeving No.7 staat nog altijd op de gevel van de oude school