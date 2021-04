Nieuwe werkgroep wil van respect iets normaals maken

GEM. BRUMMEN – Van respect iets normaals maken. Dat is het doel van de Werkgroep Respect, die sinds kort actief is in de gemeente Brummen. De werkgroep is opgestart op initiatief van Rosanne van Herksen uit Brummen.

Rosanne van Herksen pleit voor wat meer respect in het dagelijks leven. Voor elkaar, voor de natuur, voor je leefomgeving. “Ik vind de toon in Nederland op het moment vrij hard en zwart-wit. Ik heb gelukkig zelf geen voorbeelden van mensen die op straat zijn uitgescholden of wat dan ook, maar ook in Brummen is er zeker wat te winnen. Neem als voorbeeld het zwerfafval dat overal ligt, ik vind je rommel van je afgooien ook behoorlijk respectloos.”

De discussie rondom respect is wereldwijd opgelaaid na de dood van George Floyd en Van Herksen peilde vanuit haar functie als gemeenteraadslid voor GroenLinks eens wat de gemeente Brummen hiermee kon doen. Er werd toen in verschillende gemeenteraden een minuut stilte gehouden, maar dat vond ze te beperkt. Het idee ontstond voor een werkgroep, die het onderwerp respect voor langere tijd op de agenda zou zetten bij een zo groot mogelijke groep van inwoners.

Van Herksen diende een motie in, die door de meerderheid van de raad werd ondersteund, en de werkgroep kon worden opgestart. “Dat wil niet zeggen dat het een gemeentelijke werkgroep wordt die van alles oplegt”, benadrukt de initiatiefneemster. “Ik heb door de motie het startsein kunnen geven en trek nu de kar, maar ik hoop dat mensen uit de brede samenleving dit op gaan pakken.”

En dat lijkt te gaan lukken. Inmiddels heeft Van Herksen een groep van dertien mensen verzameld uit verschillende hoeken van de gemeente Brummen. Ze somt op: iemand van de bibliotheek, iemand uit de sport, een predikant, iemand uit het onderwijs, iemand uit de zorg. “En ik zie nu al mooie initiatieven ontstaan. Zo wordt bij de handbalvereniging al gewerkt met het thema respect en daar zeggen ze: waarom moet een andere club het wiel nogmaals uitvinden? Dit onderwerp is overstijgend, iets dat verbindt, niet iets om elkaar op te beconcurreren.”

De werkgroep wil de komende tijd plannen gaan smeden voor kleine en grote activiteiten. “Het moeten vooral geen belerende, educatieve programma’s worden”, vertelt Van Herksen. “Ik denk bijvoorbeeld aan een regenboogzebrapad of de tegels met lieveheersbeestjes. Kleine reminders die je er even aan herinneren respect te hebben voor elkaar en die het gesprek op gang brengen.” Van Herksen somt daarnaast zo een heel aantal ideeën op, van een ontwerpwedstrijd voor een logo tot een kunstwerk of van een gastles in het buurthuis of een sportactiviteit. “En dat zijn dan alleen nog maar mijn eigen ideeën, iedereen die iets kan verzinnen, is welkom.”

Een eerste project is al gestart. Dorpsdichteres Marije Verbeeck heeft een gedicht geschreven over het onderwerp respect en inclusiviteit, getiteld ‘Liedje voor allemaal’. “De vraag is nu wat we ermee gaan doen. Wordt het voorgedragen of geprojecteerd op een gebouw? Of misschien kunnen we het wel op kaartjes drukken. Dat zal onderwerp van gesprek worden in onze eerste digitale bijeenkomst in mei”, aldus Van Herksen.

Iedereen die mee wil denken over het onderwerp respect, kan zich aansluiten bij dit nieuwe initiatief. Niet alleen mensen die activiteiten bedenken, ook mensen die zich willen inzetten op het gebied van organisatie, uitvoering of bijvoorbeeld werving van sponsoren zijn zeer welkom. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Rosanne van Herksen via werkgroeprespectbrummen@gmail.com of tel. 06-45740223.