Nieuwe vaccinatielocatie in Zevenaar geopend

ZEVENAAR – Sinds dinsdag 6 april is de nieuwe vaccinatielocatie in sporthal Lentemorgen in Zevenaar in bedrijf. Deze sporthal biedt vanwege de omvang en faciliteiten de mogelijkheid om bij grotere leveringen vaccins grote groepen mensen te vaccineren, meldt GGD Gelderland-Midden.

Henk Bril, directeur van de GGD Gelderland-Midden, is blij met de nieuwe locatie in Zevenaar. “Het is hier nu nog relatief rustig, maar dat is de stilte voor de storm. De komende tijd komen er aanzienlijk meer vaccins beschikbaar en als GGD zijn we daar nu al klaar voor. Lentemorgen is de vierde vaccinatielocatie in onze regio, waarbij rekening is gehouden met spreiding over de regio. We hebben hier de mogelijkheid om tot wel 3200 mensen per dag te vaccineren, afhankelijk van de levering van vaccins.” Burgemeester Van Riswijk van Zevenaar vult aan: “Zevenaar is er klaar voor. Ik hoop dat we nu snel ‘meters kunnen maken’. De GGD-medewerkers op deze locatie wens ik heel veel succes toe!”

In het kader van de landelijke vaccinatiestrategie ontvangt de GGD Gelderland-Midden de komende tijd meer vaccins. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit steeds meer locaties in de regio te vaccineren. Tot half mei worden daarom in totaal zes vaccinatielocaties geopend, verspreid over Gelderland-Midden. Na ontvangst van een uitnodiging kunnen mensen bellen met een landelijk callcenter (telefoonnummer staat in de brief) voor het maken van een afspraak bij een locatie bij hen in de buurt.

Foto: Burgemeester Lucien van Riswijk en wethouder Belinda Elfrink van de gemeente Zevenaar bezochten samen met directeur Henk Bril van de GGD Gelderland-Midden de nieuwe vaccinatielocatie voor een werkbezoek en een gesprek met vaccinatiemedewerkers en vrijwilligers.