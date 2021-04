Nieuwe tentoonstelling in Espace Enny

LAAG-KEPPEL – Galerie Espace Enny in Laag-Keppel presenteert van 3 april tot en met 9 mei een groepstentoonstelling met werk van Ronald de Ceuster, Chr. Paul Damsté, Cor van Dijk, Jan Willem Henssen en Frans Verheij. De tentoonstelling is op afspraak te bezoeken.

De vijf zijn onderling heel verschillende kunstenaars, die toch veel meer raakvlakken hebben dan misschien op het eerste gezicht opvalt. Een belangrijke overeenkomst is de grote concentratie waarmee elk van hen werkt. Met zoveel vastberadenheid en focus kan uit iets kleins iets veel groters ontstaan: wasknijpers vormen samen een reliëf, verflaag na verflaag een zeelucht. Of een constructie wordt juist tot zijn essentie uitgekleed, waardoor de spanning en de kracht in de vorm benadrukt worden. Maar nooit wordt het kleinste beginnetje – het eerste vonkje – aan het zicht onttrokken. Zo nodigen de kunstenaars de toeschouwer uit om net zo aandachtig te kijken als zij hebben gewerkt.

Vanwege de coronasituatie is er geen opening. De galerie kan op afspraak bezocht worden op vrijdag-, zondag- en maandagmiddagen van 14.30 tot 17.00 uur. Per keer kunnen er maximaal 4 bezoekers terecht, die tot hetzelfde gezelschap behoren. Er is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Een afspraak maken kan door te bellen naar tel. 0314-381808 of te mailen naar info@espaceenny.nl. Op de zaterdag vóór Pasen (3 april), de paasdagen (4 en 5 april) zijn verschillende kunstenaars aanwezig om met de bezoekers in gesprek te gaan over hun werk.

www.espaceenny.nl

Foto: Werk van Jan Willem Henssen: Neon Squares