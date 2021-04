Nieuwe sponsor voor Sportclub Doesburg

DOESBURG – Sportclub Doesburg is trots te kunnen melden dat Lammerts Self-Storage uit Doetinchem de komende drie jaar als sponsor is verbonden aan Sportclub Doesburg. Eigenaar Vincent Lammerts (foto) heeft zijn jeugdjaren altijd gekeept bij DZC in Doetinchem, maar heeft inmiddels de overstap gemaakt naar de Doesburgse club, waar hij sinds kort meetraint bij het 1e elftal. Graag wil hij nu ook zijn steentje bijdragen aan de club in de vorm van een mooi sponsorpakket. Lammerts Self-Storage is gevestigd aan de Havenstraat in Doetinchem en particulieren of bedrijven de mogelijkheid voor korte of langere periodes een beveiligde opslagruimte te huren.