Nieuwe ronde Ik buurt mee!

GEM.RHEDEN – Op vrijdag 2 april valt voor de derde keer de Ik buurt mee! waardecheque van 7,50 euro bij alle huishoudens in de gemeente Rheden op de mat. Inwoners kunnen met de cheques buurtinitiatieven steunen. De nieuwe ronde loopt van 2 april tot 9 mei. In deze zes weken kunnen inwoners de waardecheque direct doneren of activeren. Nieuwe activiteiten kunnen nu al worden aangemeld op www.ikbuurtmee.nl. Initiatiefnemers hebben zo ruim de tijd om hun acties voor te bereiden en straks zoveel mogelijk waardecheques op te halen.

