Nieuwe regeling burgerparticipatie

KLARENBEEK – Eind vorig jaar heeft de gemeente Apeldoorn een nieuwe regeling voor dorps- en wijkraden vastgesteld. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een regeling waarbij niet alleen dorps- en wijkraden in een vroeg stadium betrokken moeten worden, maar ook andere (actie)groepen die een gebied in Apeldoorn vertegenwoordigen. Ook zij moeten vanaf nu gehoord en geïnformeerd worden. Klarenbeeks Belang juicht dit toe, omdat deze organisatie probeert het algemene belang voor het dorp te vertegenwoordigen, maar vindt dat er ook ruimte moet zijn voor inbreng van (actie)groepen die ook een mening hebben. Hierdoor wordt de gemeenteraad van Apeldoorn breder geïnformeerd.

Klarenbeeks Belang laat weten als een (actie)groep ook in aanmerking wil komen voor deze inspraak en de voorwaarden wil kennen die hierop van toepassing zijn, men contact op kan nemen met de gemeente Apeldoorn.