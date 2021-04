Nieuwbouw in Hoog-Keppel kan doorgaan

HOOG-KEPPEL – De procedure voor de verkoop van percelen voor woningbouw in Hoog-Keppel is zorgvuldig verlopen. Dat concludeert de gemeente Bronckhorst uit onderzoek naar het proces. De verkoop van de locaties kan dan ook doorgaan.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft vragen gesteld over het proces rondom de verkoop van de voormalige school en gemeentewerf in Hoog-Keppel. Na selectie van woningbouwinitiatieven voor deze twee locaties ontstond onrust over het gevolgde proces. Hierop besloot de gemeenteraad te gaan onderzoeken of dit proces zorgvuldig is verlopen.

Deze onderzoeken leveren aandachtspunten op voor het borgen van wensen van omwonenden, zoals behoud van bomen en maximale bouwhoogte, meldt de gemeente. “Daarnaast blijkt dat juridisch de juiste procedure is gevolgd, er was geen aanbesteding nodig, en dat de beoordeling van de ingediende initiatieven uiteindelijk eerlijk en transparant is verlopen.” De gemeente ziet nu geen verdere aanleiding om de procedure langer stil te leggen of over te doen. De verkoopprocedure kan nu dus doorgaan.

Voor de voormalige gemeentewerf in Hoog-Keppel ligt een conceptplan voor zes grondgebonden seniorenwoningen, ingediend door De Bunte vastgoed BV uit Ede. Voor de locatie de Bongerd is er een conceptplan voor 12 levensloopbestendige appartementen van Zegers Ontwikkeling uit Doetinchem. De verkoopovereenkomsten worden nu verder uitgewerkt, waarin alle randvoorwaarden, die in participatie zijn opgesteld, leidend zijn in de verdere uitwerking. Het gaat hierbij onder andere om de kwaliteit en gewenste uitstraling van woningen, passend bij het dorpse karakter, het behoud van waardevolle bomen en stedenbouwkundige eisen zoals maximale goothoogtes.

Zodra de verkoopovereenkomsten zijn getekend, organiseren de ontwikkelaars bijeenkomsten voor de betrokken bewoners van Hoog-Keppel. Dat is de start van de participatie met omwonenden in de volgende fase om de inrichting en uitwerking van de woningbouwinitiatieven verder vorm te geven.

De gemeente hoopt met deze nieuwbouwplannen de doorstroom op de woningmarkt te stimuleren. De intentie in Keppel is dat met deze woningbouwinitiatieven wordt voorzien in type woningen die de doorstroom bevorderen. Senioren kunnen doorstromen naar seniorenwoningen en de bestaande woningen komen vrij voor jonge gezinnen.