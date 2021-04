Nieuw magazine voor toeristen Brummen en Eerbeek

BRUMMEN – In het paasweekend is een nieuwe versie van het toeristische magazine van Stichting Visit Brummen Eerbeek verschenen. Het magazine is gratis verkrijgbaar bij Boekhandel Bosman op het Marktplein in Brummen en boekhandel Hendriks op de Stuijvenburchstraat in Eerbeek.

Van de 56 bladzijden zijn er 15 gevuld met informatie over natuur, wild, vogels, tuinen, zwemmen, attracties en evenementen. In het hart van het magazine staat een toeristische kaart van de Veluwe en een kaart van de dorpskernen Brummen en Eerbeek. De overige bladzijden beschrijven fiets- en wandelroutes. De routes zijn gedocumenteerd met lokale verhalen.

Met het magazine hoopt de stichting te bewerkstelligen dat bezoekers langer blijven en nog een keer terugkomen. Vele toeristen zijn trouw, dat geven accommodatie- en horeca-eigenaren uit gemeente Brummen aan. Door corona ontvangt de gemeente nieuwe gasten, die ook in 2021 weer in eigen land op vakantie gaan. De Veluwe is dan een populaire bestemming. Brummen Eerbeek is extra aantrekkelijk, omdat het niet alleen grenst aan Nationaal Park de Veluwezoom, het meest heuvelachtige deel van de Veluwe, met het magische uitkijkpunt De Posbank, maar ook aan de IJssel met aantrekkelijke Hanzesteden als Zutphen, Deventer en Doesburg op fietsafstand.

Het toeristische magazine maakt standaard deel uit van het welkomstpakket van Landal Coldenhove. Bezoekers weten de attracties op het park natuurlijk goed te vinden en met dit magazine weten ze ook de weg buiten het park. En buiten De Posbank. Om de natuur te beschermen moet ook gemeente Brummen haar bijdrage leveren aan het verspreiden van de bezoekers over het gehele gebied. Het Veluwe Transferium Eerbeek is gestart om het Transferium bij Rheden te ontlasten. Vanuit Eerbeek is De Posbank uitsluitend per fiets bereikbaar. Een prachtige route via fietsknooppunten 63, centrum Eerbeek, 96, 16, 95, 73, 65 en 25, Posbank.