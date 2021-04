Nieuw ‘ikbuurtmee!’-initatief van de Vrienden van de Oude Jan

VELP – De Vrienden van de Oude Jan in Velp hebben weer een nieuw idee voor de ‘ikbuurtmee’-waardecheques, waarvan deze maand een nieuwe ronde van start gaat. De stichting wil het geld gebruiken voor verdere verfraaiing van de ruimte rond het oude kerkje.

Rond 2 april ontvangt elk huishouden in de gemeente Rheden opnieuw een ‘ikbuurtmee!’-waardecheque van 7,50 euro. Deze cheque kunnen zij bestemmen voor een initiatief dat plekken leuker, beter en mooier wil maken. De Vrienden van de Oude Jan hebben met eerder ontvangen waardecheques de historische Dr. Fabiuspomp verplaatst en aangesloten op de waterleiding (linksvoor op de foto), een informatiebord over het kerkje geplaatst én nieuwe lantaarnpalen aangeschaft die begin april worden geplaatst. Bij de Oude Jan wordt ‘ikbuurtmee!’ ook in praktijk gebracht door een grote groep vrijwilligers, die de nieuw ingerichte buitenruimte onderhoudt.

Met de cheques uit de derde ronde willen de Vrienden de vier oude ‘aanstralers’ (schijnwerpers) rond de Oude Jan vervangen door LED-aanstralers. Nu wordt de kerk alleen in het weekend verlicht, omdat de huidige aanstralers stroomvreters zijn. De beoogde aanstralers zijn zuiniger en kunnen elke avond de mooie Oude Jan verlichten, een wens van velen in Velp. De nieuwe LED-aanstralers zijn bovendien dimbaar en de kleur kan worden ingesteld, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden.

Wie een cheque aan de Oude Jan ter beschikking wil stellen, kan dit doen door op www.ikbuurtmee.nl te doneren aan de Oude Jan, het chequenummer te e-mailen aan ikbuurtmee@vroj.nl of de cheque in de bus te doen op de Biesdelselaan 1-A2, Hoofdstraat 228-K (naast AH/Versgaard), Kastanjehof 16, Onder de Beumkes 23, Overhagenseweg 70, Sophiastraat 42, Vijverlaan 11 of Zwanensingel 188. Mocht dat allemaal niet lukken, kan ook nog een e-mailtje worden gestuurd naar ikbuurtmee@vroj.nl met het verzoek de cheque op te halen.