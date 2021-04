Miriam dreigt hondje te verliezen na anonieme tip

DOESBURG – “Uw hond is te dik en daar moet u wat aan doen.” Dat was de boodschap die Miriam Meihuizen uit Doesburg op 26 februari kreeg toen de Dierenbescherming en Dierenpolitie na een anonieme melding op de stoep stonden. Als haar hond over een half jaar niet is afgevallen, kan hij uit huis worden geplaatst. Meihuizen maakt zich zorgen over het verlies van haar maatje.

Boef, een 7-jarige boomer, is inderdaad wat te dik, geeft Meihuizen toe. “Maar hij is zeker niet ongezond. Het is een energiek hondje dat altijd loopt te rennen en spelen. Ik laat hem vijf keer per dag uit en dan rent hij lekker achter mijn scootmobiel aan.”

Het bezoek van de Dierenpolitie en Dierenbescherming kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. “Dan staat er ineens politie bij je op de stoep die vertelt dat je hond te dik is en dat je daar wat aan moet doen. Ik moest naar de dierenarts voor bloedonderzoek en moet hem elke maand op de weegschaal zetten. En ze dreigen met uithuisplaatsing als Boef over een half jaar niet genoeg is afgevallen.”

Het is ook niet dat Meihuizen ontkent dat Boef best wel wat pondjes kwijt kan, maar het lukt haar gewoon niet. “Ik ben daar met de dierenarts al twee jaar mee bezig, met minder eten, dieetvoeding, maar het heeft allemaal weinig effect”, vertelt ze. “De dierenarts heeft inmiddels geaccepteerd dat Boef gewoon een stevig hondje is. Hij lijkt ook dikker omdat hij heel veel spieren heeft van al het lopen en rennen.”

Zoals haar werd opgedragen, ging Miriam met Boef naar de dierenarts, die hem van top tot teen onderzocht en een verklaring schreef: Boef is een gezond hondje, zijn bloedwaardes zijn in orde, zijn hart, longen en nieren doen het goed. “Wat wil je nog meer?”, vraagt Meihuizen zich af. “Ze zijn alleen bezig met dat afvallen. Zo erg zelfs dat als Boef over een half jaar niet zichbaar afgevallen is, hij uit huis wordt geplaatst in een gastgezin.”

En dat ultimatum hangt nu als het zwaard van Damocles boven Miriams hoofd. “Het voelt alsof ik onder curatele sta. Ik moet er niet aan denken dat ik Boef kwijtraak, terwijl ik zo mijn best voor hem doe.”

Het zit Miriam erg dwars dat ze niet weet wie de anonieme melding bij de Dierenpolitie heeft gedaan, en waarom. “Ik snap het echt niet. Waarom komen ze niet gewoon bij me aan de deur? Dan had ik het verhaal uit kunnen leggen. Je beseft niet wat voor gevolgen zo’n melding heeft. Dat dit allemaal kan gebeuren als je een hond hebt en iemand anders vindt hem te dik.”

De situatie vreet aan Miriam, ze doet wat ze kan, maar is bang haar hondje kwijt te raken. “De situatie geeft mij zoveel stress. Het heeft een weerslag op mijn gezondheid. Ik moet er niet aan denken dat ze Boef afpakken. En dat alles voor die paar pondjes teveel?” Ze vraagt zich af wat ze nog kan doen en wanneer ze er gerust op kan zijn dat ze niet opnieuw de politie op de stoep aantreft. “Echt, ik vind het goed dat de Dierenpolitie er is, maar toch niet voor een te dik hondje? Als een verklaring van de dierenarts niet voldoende is, wat dan wel?”

Een voorlichter van de Dierenbescherming legt uit dat geen zaak hetzelfde is en bij elke melding sprake is van maatwerk. De bevindingen van de inspecteurs worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar deze worden getoetst aan de wet- en regelgeving. Bij een besluit over eventuele maatregelen wordt het oordeel van de dierenarts zwaar meegewogen.