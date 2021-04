Mini’s Sportclub Brummen zoeken paaseieren

BRUMMEN – Tegen een bal trappen is een leuke bezigheid voor de jeugd van Sportclub Brummen, maar op de zaterdag voor Pasen vond op sportaccommodatie De Hazenberg ook nog een andere activiteit plaats. Een kleine dertig spelers van tussen 4 en 8 jaar speelden eerst een partijtje voetbal om daarna op zoek te gaan naar (papieren) eieren in de bosschages rondom het tweede speelveld. Onder bladeren en achter bomen had de leiding van deze groep de eieren verstopt. De zoekacties vonden plaats onder het toeziend oog van de Paashaas. Nadien was er voor elk voetballertje een surprise.

Aljan Annevelink is coördinator van deze jongste Sportclub Brummen-groep vertelt over de inloopochtenden voor de jongste voetballers. “We hebben voor deze jongens en meisjes een minivoetbaltoernooi opgezet op vijf zaterdagen. Tussen 10.00 en 11.00 uur zijn zij actief met een bal en het is prachtig te zien hoe enthousiast ze zijn. Er kan worden deelgenomen door kinderen die lid van de vereniging zijn, maar ook niet-leden zijn welkom. De grote toeloop heeft mij verrast. Deze inloopactiviteit vindt nog plaats op 10, 17 en 24 april.”

De reguliere voetbalbijeenkomsten zijn op maandag van 18.00 tot 19.00 uur (4 t/m 6 jaar) en op zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur (4 t/m 8 jaar). Aljan wordt geassisteerd door trainer Gerard Bosch en leider Sjoerd Krijger. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Aljan Annevelink via tel. 06-52727439 of Gerard Bosch, tel. 06-51518795.