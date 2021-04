Mauritiusschool in actie voor Dierense Speeltuin

RHEDEN – De leerlingen van de Mauritiusschool in Rheden hebben zich woensdag 31 maart ingezet voor de Dierense Speeltuin. De kinderen hebben met een sponsorchallenge geld opgehaald om de speeltuin een steuntje in de rug te geven.

Aangezien de school geen gezamenlijke sponsorloop kon houden, heeft iedere klas een eigen uitdaging bedacht om geld mee op te halen. Groep 3 heeft bijvoorbeeld zoveel mogelijk woorden gelezen in een minuut. Kinderen uit groepen 1 en 2 hebben geprobeerd zoveel mogelijk rondjes te fietsen binnen 5 minuten en groep 6 heeft in twee minuten zoveel mogelijk kikkersprongen, potloodsprongen en jumping jacks gemaakt.

De kinderen hebben zich laten sponsoren door familie en vrienden. Hiermee hebben zij het mooie bedrag van 2441,46 euro opgehaald. Het geld is inmiddels overgemaakt naar de Dierense Speeltuin, maar niet voordat een aantal kinderen trots met de symbolische cheque op de foto gingen.