Mary van Baal brengt nieuw nummer uit

RHEDEN – Zangeres Mary van Baal uit Rheden heeft onlangs een nieuw nummer uitgebracht. Het heet ‘Zou er nu geen morgen zijn’.

Mary van Baal zingt autobiografische nummers. Haar nieuwste nummer heeft ze geschreven voor haar zoon, die vanaf zijn geboorte in een rolstoel zit. Hij is geboren met spina bifida, een open ruggetje. Door corona is de wereld van haar zoon kleiner geworden.Zijn vrijwilligerswerk is komen te vervallen en hij ziet nu weinig familieleden, vrienden en bekenden. Mary besloot een nummer voor haar zoon te maken, omdat zij hem zo bewondert om zijn moed en doorzettingsvermogen.

Het liedje is gemaakt op de melodie van ‘If tomorrow never comes’. Mary heeft dit keer zelf de tekst gemaakt en een nieuwe orkestband laten maken bij Gert Ekkelboom, die tevens haar nieuwe producer is. Haar zoon speelt mee in de videoclip, die is opgenomen in park Sonsbeek in Arnhem door cameraman Robert Vegt. Robert is tevens onderdeel van het nieuwe team dat Mary om zich heen heeft staan. Met producer Gert Ekkelboom, plugger en manager Ed van Baal werkt ze hard aan haar carrière.